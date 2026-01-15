Суд отправил главврача больницы Новокузнецка под домашний арест по делу о смерти младенцев

Фото: ТАСС/Максим Рожко

Центральный районный суд отправил под домашний арест главврача городской клинической больницы № 1 Новокузнецка Виталия Хераскова по делу о гибели младенцев. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения установлена на 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта. После оглашения решения Хераскова освободили из-под стражи в зале суда.

В период новогодних праздников в больнице № 1 Новокузнецка скончались 9 новорожденных. СМИ указывали, что причиной смерти могли стать внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела. Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Алексеем Эмихом. Последнему суд избрал запрет определенных действий.