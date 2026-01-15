Форма поиска по сайту

15 января, 14:39

Происшествия

Суд избрал запрет определенных действий для завотделением роддома в Новокузнецке

Фото: телеграм-канал "112"

Центральный районный суд Новокузнецка избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения для исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 1 Алексея Эмиха, передает ТАСС.

В ходе заседания судья Инна Ма освободила его из-под стражи.

В новогодние праздники в новокузнецком роддоме скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от своей должности, а позже задержали вместе с Эмихом.

Кроме того, следователи начали проверку сообщений о ненадлежащем оказании медпомощи в этом роддоме, которые обнаружились в ходе мониторинга Сети. Случаи нарушений в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годами.

