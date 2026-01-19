Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет рейсом Минеральные Воды – Махачкала выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Махачкалы. В результате никто не пострадал, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 января с пассажирским самолетом авиакомпании "Азимут". Он выкатился за пределы полосы на 8 метров.

По факту случившегося транспортная прокуратура организовала проверку об исполнении требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска. ЧП случилось 9 января после посадки борта, который летел из Санкт-Петербурга в Архангельск. Предварительно, он пересек пределы ВПП передней стойкой шасси.

До этого самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Воздушное судно, на борту которого находились 7 человек, летело по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское. Инцидент произошел во время посадки. В результате ЧП никто не пострадал, однако сам самолет получил повреждения.