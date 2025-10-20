Неисправность шасси стала причиной аварийной посадки самолета в Пулково

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Предварительной причиной аварийной посадки самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в петербургском аэропорту Пулково стала неисправность шасси, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Ленинградский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по факту инцидента, добавили в ведомстве. Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

В свою очередь, пассажир рейса Алексей Миленин раскрыл в беседе с газетой "Известия" подробности ЧП. По его словам, во время экстренной посадки на борту чувствовалась напряженная атмосфера.

"Была паника, были молитвы, слезы, крики. Мы аварийно сгруппировались, но, слава богу, удачно сели", – поделился он.

По его словам, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сев в поле. Мужчина также добавил, что перед этим лайнер около 4 часов кружил над Санкт-Петербургом.

Самолет, вылетевший в Баку, вернулся в аэропорт отправления в ночь на 20 октября. В этот момент на борту находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа, из которых никто не пострадал.

Уточнялось, что при взлете у лайнера не убралась стойка шасси. По факту произошедшего Санкт-Петербургская транспортная прокуратура инициировала проверку. В частности, правоохранители выясняют соблюдение законодательства о безопасности авиаперевозок и прав пассажиров.