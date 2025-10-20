Прокуратура организовала проверку аварийной посадки самолета в Пулково

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура инициировала проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В частности, правоохранители выясняют соблюдение законодательства о безопасности авиаперевозок и прав пассажиров. В пресс-службе добавили, что в настоящее время граждане находятся в зале ожидания авиагавани.

По информации Западного МСУТ Следственного комитета России, причиной ЧП стала техническая неисправность самолета, при взлете у него не убралась стойка шасси.

О возвращении вылетевшего в Баку самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Пулково стало известно ночью 20 октября. Сообщалось, что в этот момент на борту находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

При этом, как уточнялось, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Flightradar, перед этим он сделал несколько кругов над территорией Ленинградской области неподалеку от Санкт-Петербурга. Из-за инцидента Пулково на время приостанавливал работу.