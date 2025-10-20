Вылетевший в Баку самолет Azerbaijan Airlines экстренно сел в Пулково

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пулково.

Самолет приземлился в авиагавани в 03:41 в понедельник, 20 октября. Как отмечает РИА Новости, воздушное судно совершило аварийную посадку из-за неисправности шасси. При посадке оно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, на борту самолета находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

