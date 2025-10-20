Ограничения сняты в аэропортах Тамбова, Ульяновска, Казани и Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Тамбова, Ульяновска, Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в авиагаванях Саратова и Пензы. Аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

Также временный запрет вводился в отношении воздушной гавани Калуги. Однако спустя несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.