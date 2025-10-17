Минпромторг РФ призвал отменить льготный режим для импортных самолетов

Фото: depositphotos/Chalabala

России необходимо остановить временный ввоз самолетов из других стран, отменив данную льготу для импорта. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Может быть, не сию секунду... но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, в ином случае в России может появиться диспаритет для отечественных самолетов и импорта по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний.

Таможенная процедура временного ввоза предполагает допуск иностранных товаров в Россию с полным отсутствием импортных пошлин и налогов.

Ранее стало известно, что из парка российских авиакомпаний к 2030 году может выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов. Это 230 отечественных воздушных судов и 109 иностранных.

В настоящее время средний возраст парка гражданских судов ведущих 15 российских авиакомпаний составляет порядка 14 лет. Всего парк 76 авиакомпаний, которые выполняют 99% полетов, составляет 1 135 самолетов.

