Росавиация спрогнозировала выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К 2030 году из парка российских авиакомпаний может выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

"Это 230 отечественных воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет, и 109 иностранных. Помимо этого, планируем к выбытию <...> 190 отечественных вертолетов и 10 иностранных", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ядров уточнил, что это произойдет при реализации пессимистичного прогноза. На текущий момент средний возраст парка гражданских судов 15 ведущих российских авиакомпаний составляет порядка 14 лет. При этом этот показатель значительно ниже многих европейских и американских компаний.

Всего, по данным на 6 октября, парк 76 авиакомпаний, которые выполняют 99% полетов, насчитывает 1 135 самолетов. Из них эксплуатируются лишь 1 088, еще 47 воздушных судов не используются.

Ранее в воздух поднялся импортозамещенный самолет SJ-100. Его первый полет начался с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре и продлился около часа. Лайнер оснащен отечественными системами и агрегатами. При этом процесс сертификации еще продолжается, а всего в различной степени готовности находятся 24 серийные машины.

