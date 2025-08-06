Capital: Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов

Фото: depositphotos/Shebeko

Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов, сообщает издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA).

По данным СМИ, у ЕСАА отсутствуют полномочия отдавать распоряжения национальному перевозчику относительно лизинга самолетов. Кроме того, Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет операционные и коммерческие связи со Штатами.

"Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов", – приводит издание слова генерального директора перевозчика Месфина Тасева.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о том, что полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 запланирован на август. На этот срок рассчитывают специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Алиханов также подчеркнул, что МС-21 уже совершает полеты и поднимается в воздух с российским турбовентиляторным двигателем ПД-14.

