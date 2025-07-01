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01 июля, 13:12

Транспорт

Полет полностью импортозамещенного МС-21 запланирован на август

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 запланирован на август. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

На этот срок рассчитывают специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Министр также отметил, что МС-21 уже совершает полеты. В настоящий момент самолет поднимается в воздух с российским турбовентиляторным двигателем ПД-14.

Опытный образец модели воздушного судна совершил первый полет в апреле текущего года. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". Специалисты проводили тесты авионики, системы электроснабжения, кондиционирования и другого оборудования.

Также сообщалось, что стоимость российского лайнера составит около 3 миллиардов рублей, что вдвое дешевле аналогичного Boeing.

Сертификационные испытания самолета МС-21 стартовали в Подмосковье

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