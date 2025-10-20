Фото: depositphotos/Chalabala

Сняты временные ограничения в аэропортах Саратова и Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

При этом ограничения сохраняются в авиагаванях Нижнего Новгорода и Ульяновска. Аэропорты этих городов приостановили работу.

Также запрет на полеты действует в воздушной гавани Тамбова. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.