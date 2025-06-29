Возобновление прямых авиарейсов между Новосибирском и Мандалаем ожидается осенью

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Возобновление прямого авиасообщения между городом Мандалаем в Мьянме и Новосибирском произойдет осенью 2025 года. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев по итогам встречи с мэром Мандалая Чо Саном.

Ранее действие единственного авиарейса из России в Мьянму (Янгон – Мандалай – Новосибирск) приостановили из-за низкой нагрузки и землетрясения, произошедшего в Мьянме весной. Новосибирские спасатели, напомнил Кудрявцев, пришли на помощь и устраняли последствия стихийного бедствия.

Чо поблагодарил новосибирские власти за поддержку в тяжелой ситуации и выразил уверенность, что прошедшая встреча укрепит двусторонние отношения между городами, а сотрудничество будет расширяться, отметил мэр Новосибирска.

Несколько землетрясений произошли в Мьянме 28 марта и 4 апреля. В связи с этим в нескольких городах страны и тайском Бангкоке ввели режим ЧП.

Согласно последним данным, погибли 3 798 человек, еще 5 106 граждан получили ранения. Среди погибших также оказался россиянин, его смерть подтвердил МИД.