Прямое авиасообщение Владивосток – Шэньян запустят в июле

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Авиакомпания Chengdu Airlines запустит прямое сообщение между Владивостоком и китайским городом Шэньян с 5 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани краевого центра Приморья.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus 320, которые способны вместить до 180 пассажиров. Полет займет 1,5 часа, а рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам.

Ранее первый беспересадочный вагон с 20 пассажирами впервые за пять лет отправился из Пхеньяна в Москву. Длина пути составляет более 10 тысяч километров и занимает больше недели, что считается самым длинным прямым железнодорожным маршрутом в мире.

Кроме того, стартовали беспересадочные рейсы между Пхеньяном и Хабаровском.

Всего между российской и северокорейской столицами предусмотрены два рейса в месяц, а между Пхеньяном и Хабаровском – один раз в месяц.

До этого впервые после пандемии коронавируса прямой рейс из Москвы прибыл в израильский Эйлат. Самолет вылетел из столичного аэропорта Жуковский и благополучно приземлился в международном аэропорту Рамон. Пассажиров рейса приветствовали аплодисментами и музыкой.