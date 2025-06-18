Глава РФПИ Дмитриев: прямые авиарейсы между РФ и США могут возобновиться до конца года

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Прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня (18 июня 2025 года. – Прим. ред.) было очень много вопросов и обсуждений, что, безусловно, прямое авиасообщение – это очень важно. Мало того, самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России", – сказал он.

Дмитриев отметил, что Москва видит большой интерес, в том числе со стороны Вашингтона, о возобновлении прямых авиарейсов в РФ.

По мнению США, говорить о восстановлении авиасообщения с РФ можно после достижения сдвигов в украинским треке, сообщал в апреле помощник российского президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что данная тема уже поднималась во время предыдущих контактов сторон. Решение о возобновлении перелетов между странами Ушаков назвал вполне логичным.