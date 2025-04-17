Ушаков: речь о возобновлении авиасообщения с США пойдет после сдвигов в украинском треке

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Вашингтон считает, что сперва нужно достичь сдвигов в украинском треке, а уже после говорить о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, который разместил фрагмент этой беседы в своем телеграм-канале.

Ушаков напомнил, что тема восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном уже поднималась во время предыдущих контактов сторон, в том числе во время поездки главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где он встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

По мнению помощника президента РФ, решение о возобновлении авиасообщения между Россией и США было бы вполне логичным.

Однако американский госсекретарь Марко Рубио ранее высказал свое недоумение по поводу того, кто будет осуществлять полеты, если люди находятся под санкциями.

10 апреля на переговорах в Стамбуле Россия вновь предложила обсудить возобновление авиасообщения. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, это позволило бы улучшить контакты, бизнес и жизнь граждан, которые уже привели к прогрессу в выдаче виз и смягчении визового режима для дипломатов.

