Аэропорт Сухума принял первый широкофюзеляжный самолет из Москвы

Фото: телеграм-канал "МИНЭНЕРГО АБХАЗИИ"

Международный аэропорт Сухум имени В. Г. Ардзинбы принял первый широкофюзеляжный самолет из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Абхазии.

На борту воздушного судна авиакомпании iFly находились 350 пассажиров. Борт прибыл в Сухум в 07:50 по местному времени. Пассажиров встречали министр энергетики страны Батал Мушба, исполняющий обязанности замминистра энергетики Давид Габелия и начальник управления транспорта министерства энергетики Астамур Бганба.

"По сложившейся традиции, воздушное судно встретили водной аркой", – добавили в пресс-службе.

Первый с 1993 года пассажирский рейс между РФ и Абхазией вылетел из столичного Внукова 1 мая. На борту самолета авиакомпании "ЮВТ аэро" были 49 пассажиров.

Затем рейс благополучно приземлился в международном аэропорту Сухум. Лайнер встречали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-президент Беслан Бигвава.

