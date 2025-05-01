Первый регулярный рейс в Сухум вылетел из Москвы спустя 30 лет

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Из столичного аэропорта Внуково в Сухум вылетел первый за 30 лет пассажирский рейс между Россией и Абхазией. Об этом сказано на сайте аэропорта.

Самолет авиакомпании "ЮВТ аэро" вылетел из столицы в 14:47 с 49 пассажирами на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Прибытие судна в международный аэропорт Сухума им. В. Г. Ардзинбы ожидается в 18:00.

Регулярные перелеты начнутся с 3 мая. Путь между городами занимает около 4 часов. Решение о запуске рейса приняли из-за высокого спроса в майские праздники.

Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. Уже 15 апреля авиабилеты были в продаже.

