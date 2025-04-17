"ЮВТ Аэро" ввела дополнительный рейс из Москвы в Сухум 1 мая

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Российская авиакомпания "ЮВТ Аэро" ввела дополнительный рейс из Москвы в Сухум и обратно 1 мая. При этом регулярные перелеты начинаются с 3 мая, сообщается на сайте перевозчика.

Дополнительный рейс отправится из столичного аэропорта Внуково в 14:30, а прибудет в аэропорт Сухум имени В. Г. Ардзинба в 18:00. Обратный вылет будет в 19:30, а посадка в Москве – в 23:00. Путь между городами займет около 4 часов.

Как отметил коммерческий директор авиакомпании Станислав Козленко, решение о запуске такого рейса приняли из-за повышенного спроса на майские праздники.

Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. Уже 15 апреля были открыты продажи авиабилетов.

С 6 мая полеты в Сухум начнет совершать авиакомпания "Икар" из Нижнего Новгорода. Цена на авиабилеты составляет от 13 до 30 тысяч рублей в одну сторону. При этом билеты по минимальному тарифу "Лайт" на 3 мая были полностью раскуплены за два часа после того, как открылись продажи.

