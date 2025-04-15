Авиабилет из Москвы в Сухум может обойтись в 13 тысяч рублей

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Цена на авиабилеты по маршруту Москва – Сухум составляет от 13 до 30 тысяч рублей в одну сторону. Об этом сказано на сайте авиакомпании "ЮВТ Аэро".

При этом билеты по минимальному тарифу "Лайт" на 3 мая были полностью раскуплены за два часа после того, как открылись продажи. Теперь на эту дату остались билеты по тарифам "Оптимум" и "Премиум", стоимость которых составляет примерно 21 и 29 тысяч рублей соответственно.

Авиабилеты на 10, 17 мая по минимальному тарифу могут стоить около 13 тысяч рублей, по "Оптимум" – 17,5, а по "Премиуму" – 29. При этом в компании уточнили, что в стоимость тарифа "Лайт" входит еще и место для багажа весом до 10 килограммов, а также для 5-килограмовой ручной клади.

24 и 31 мая минимальная цена на билеты составит около 14,5 тысячи рублей.

Кроме того, для детей от 2 до 12 лет авиаперевозчик может предоставить скидку в размере 50%. Для поездок в Сухум будет использован 50-местный реактивный самолет канадского производства Bombardier CRJ-200, уточнили в "ЮВТ Аэро".

Россия и Абхазия планировали возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. Уже 15 апреля были открыты продажи авиабилетов на прямые рейсы в абхазский Сухум.

Первый рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро" запланирован на 3 мая. Он вылетит из столичного аэропорта Внуково. С 6 мая полеты в Сухум начнет совершать авиакомпания "Икар" из Нижнего Новгорода.

Российский Минтранс пообещал продолжить работу по увеличению количества рейсов и привлечению к выполнению полетов других авиаперевозчиков продолжается.

