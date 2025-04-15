Стартовали продажи авиабилетов на прямые рейсы в Сухум

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Стартовали продажи авиабилетов на прямые рейсы в абхазский Сухум. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Их открытию поспособствовала совместная работа Минтранса, Росавиации и российских авиаперевозчиков. Первый рейс авиакомпании ЮВТ "Аэро" запланирован на 3 мая. Он вылетит из столичного аэропорта Внуково, уточнили в ведомстве.

С 6 мая полеты в Сухум начнет совершать авиакомпания "Икар" из Нижнего Новгорода. Вместе с тем в министерстве заверили, что работа по увеличению количества рейсов и привлечению к выполнению полетов других авиаперевозчиков продолжается.

О планах по открытию регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией стало известно в начале февраля. Для российской стороны было важно реализовать данную инициативу. Ожидается, что после ЮВТ "Аэро" к полетам присоединяться не менее двух заинтересованных в этом направлении авиакомпаний.

В это же время должна начать курсировать электричка по маршруту Сириус – Имеретинская долина – Сухум, что откроет дополнительные возможности для путешественников.

