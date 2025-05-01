Первый рейс из Москвы после 30-летнего перерыва приземлился в Сухуме

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Самолет, который впервые с 1993 года связал Россию и Абхазию регулярным рейсом, приземлился в международном аэропорту Сухум имени В. Г. Ардзинбы после более чем 30-летнего перерыва, пишет ТАСС.

Лайнер встретили в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-президент Беслан Бигвава.

Кроме того, участие также приняли спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, вдова первого президента республики Светлана Джергения, а также депутаты парламента, члены правительства и руководители политических организаций и партий.

Самолет вылетел из Москвы в 14:47 по местному времени. Рейс выполняла авиакомпания "ЮВТ аэро". На борту находилось 49 пассажиров.

Регулярные перелеты начнутся с 3 мая. Путь между городами занимает около 4 часов. Решение о запуске рейса приняли из-за высокого спроса в майские праздники.

Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. Уже 15 апреля авиабилеты были в продаже.

