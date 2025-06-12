Первый за 5 лет прямой рейс из Москвы прибыл в израильский Эйлат

Фото: 123RF/maidzhi

Прямой рейс из Москвы прибыл в израильский Эйлат впервые после пандемии коронавируса. Полет выполнила авиакомпания Red Wings, сообщает ТАСС.

Воздушное судно начало путь из столичного аэропорта Жуковский и благополучно приземлилось в международном аэропорту Рамон в Эйлате. Пассажиров рейса приветствовали аплодисментами и музыкой. По прибытию их угостили финиками и местным вином.

Перед вылетом в московской авиагавани прошла торжественная церемония, посвященная открытию первого рейса. В мероприятии приняла участие посол Израиля в Российской Федерации Симона Гальперин, которая заявила, что израильский город готов к приему россиян.

Тем временем глава департамента министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр назвал запуск рейса большим праздником. По его словам, туристические пакеты на данное направление появились уже на сайтах пяти российских туроператоров.

Рейсом из Москвы отправились мэр Эйлата Эли Ланкри, глава государственной туркорпорации города Йосси Хен. Вместе с ними в израильский город летели управляющий директор аэропорта Рамон Зоар Гефен и глава ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря Итамар Илицур.

Ранее стало известно, что чартерные рейсы из России в Венесуэлу возобновятся в августе. По данным Ассоциации туроператоров РФ, пакетные туры с прямым перелетом на карибский остров Маргарита уже доступны для бронирования.