Власти Таиланда решили не сокращать безвизовый режим для россиян

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Таиланд не планирует менять условия безвизового режима для россиян и иных туристов. Об этом сообщила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун во время туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025, передает ТАСС.

Киатпхайбун также выразила уверенность, что 60-дневный безвизовый режим для россиян сохранится и в 2026 году.

Госдепартамент Таиланда по связям с общественностью ранее заявлял, что премьер-министр королевства Пхетхонгтхан Чинават потребовал пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранных граждан, уменьшив его с 60 до 30 дней.

Однако глава ТАТ сообщила в беседе с агентством, что власти страны сохранят 60-дневный безвизовый режим для россиян, который действует с 15 июля 2024 года.

Ранее бывший премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявлял, что туристический сектор относится к движущей силе экономики королевства. Увеличение продолжительности безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику, подчеркивали в пресс-службе правительства.

