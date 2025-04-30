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30 апреля, 09:42

Происшествия

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3 798

Фото: ТАСС/АР

Число погибших после землетрясения в Мьянме, произошедшего в конце марта, достигло 3 798. Об этом сообщила бирманская газета Global New Light of Myanmar со ссылкой на власти страны.

Еще 5 106 человек получили ранения, 106 граждан числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные отряды пожарной бригады страны совместно с местными и международными спасательными организациями проводят экстренные операции в пострадавших районах, говорится в публикации.

Несколько землетрясений произошли в Мьянме 28 марта, из-за чего в нескольких регионах страны и тайском Бангкоке ввели режим ЧП. Новые подземные толчки были зафиксированы в начале апреля.

Среди погибших в Мьянме был россиянин, его смерть подтвердил МИД. Для оказания помощи в Мьянму направляли группу российских спасателей. После завершения миссии они вернулись в РФ.

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