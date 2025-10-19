Ограничения объявлены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска. Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В связи с мерами гавань не отправляет и не принимает рейсы.

Аналогичные запреты были объявлены в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова. Они также не осуществляют прием и выпуск самолетов.

Ранее был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково. Из-за этого работа ресурса была ограничена.

Представители воздушной гавани принесли извинения за доставленные неудобства. При этом, несмотря на инцидент, аэропорт работал в обычном режиме. Регистрация на рейсы также проводилась штатно.

