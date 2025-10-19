Форма поиска по сайту

Новости

19 октября, 22:17

Транспорт

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу из-за временных ограничений. Они не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, запреты объясняются необходимостью обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее аналогичные ограничения начали действовать в гавани Тамбова. Аэропорт также не осуществляет отправку и прием рейсов.

Между тем Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Первый рейс из Эр-Рияда прилетел во Внуково этим же числом. Перевозки осуществляет авиакомпания Flynas.

транспортрегионы

