Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу из-за временных ограничений. Они не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, запреты объясняются необходимостью обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее аналогичные ограничения начали действовать в гавани Тамбова. Аэропорт также не осуществляет отправку и прием рейсов.

Между тем Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запустили регулярное авиасообщение. Первый рейс из Эр-Рияда прилетел во Внуково этим же числом. Перевозки осуществляет авиакомпания Flynas.