Россия и Саудовская Аравия запустят регулярное авиасообщение с 1 августа

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Россия и Саудовская Аравия с 1 августа запускают регулярное авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба российского Минтранса, передает ТАСС.

Планируется, что первый рейс из Эр-Рияда прилетит во Внуково в пятницу, 1 августа, в 14:00. Пассажиры полетят на самолете Airbus A320, который принадлежит авиакомпании Flynas.

В министерстве уточнили, что Flynas сможет выполнять рейсы 4 раза в неделю до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября. – Прим. ред.), на самолетах Airbus A320/330.

Также в ведомстве указали, что запустить регулярное авиасообщение между двумя странами удалось благодаря трехлетней работе министерства, Росавиации, а также коллег из Саудовской Аравии при поддержке Совфеда и Генпрокуратуры.

В результате, как ранее сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин, Росавиация выдала Flynas разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва.

Кроме того, "Аэрофлот" сообщил на своем сайте, что возобновляет полеты из Москвы в Тегеран. Первые пассажиры отправятся туда на лайнерах Airbus A321 6 августа. Воздушные судна будут летать в иранский город раз в неделю, по средам. Планируется, что с 12 сентября самолеты будут отправляться в Тегеран также по пятницам.

Авиабилеты на рейсы Москва – Тегеран обойдутся пассажирам примерно в 18 тысяч руб. Рейсы будут отправляться из аэропорта Шереметьево, а местом прилета станет аэропорт имени имама Хомейни. Время в пути займет около 4 часов.

Также запустить прямые авиарейсы с Россией до конца года может Малайзия. Данный вопрос уже находится на финальной стадии обсуждения. В настоящий период обсуждается дозаправка самолетов и обеспечение их безопасности.

Директор по международному продвижению по туризму Малайзии Акбал Сетия напомнил, что самолеты между странами уже летали. Вместе с тем он подчеркнул важность восстановления авиамаршрутов в столицу Куала-Лумпур, а также в другие города Малайзии.

