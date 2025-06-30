РФ и Доминикана могут возобновить прямое авиасообщение предстоящей зимой

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Россия готова возобновить прямое авиационное сообщение с Доминиканой, сообщает пресс-служба Минтранса.

Этот вопрос обсуждался на встрече замминистра Владимира Потешкина с доминиканскими партнерами, организованной на площадке Росавиации по инициативе Санто-Доминго.

В министерстве напомнили, что данное направление пользовалось большой популярностью среди российских туристов, но полеты были остановлены из-за санкций против отечественной авиации.

До пандемии COVID-19 пассажиропоток в Доминикану превышал 400 тысяч человек, а до 2023 года прямые рейсы из России выполнялись по девяти маршрутам, включая не только столицу республики, но и популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.

О высоком интересе к возобновлению воздушных перевозок высказался посол Доминиканы Алехандро Ариас Сарсуэла, который заявил, что на курортах республики будут рады туристам из России.

"При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне", – говорится в сообщении Минтранса.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил о желании множества стран, которые ранее остановили полеты, возобновить авиасообщение. При этом России требуются гарантии, особенно в части ограничений, которые из-за санкций могут распространиться на обслуживание самолетов.

