РФ и Венесуэла договорились увеличить число прямых авиарейсов

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Россия и Венесуэла будут содействовать увеличению прямых регулярных авиарейсов. Об этом говорится в Договоре о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами, который подписали в Кремле Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро, передает ТАСС.

В документе отмечается, что расширение прямого авиасообщения между Россией и Венесуэлой необходимо для развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов.

Кроме того, в соглашении подчеркивается, что страны "развивают сотрудничество в сфере поддержания летной годности своих воздушных судов, эксплуатации специализированных информационных систем гражданской авиации, обеспечения безопасности полетов воздушных судов".

Ранее Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам. Уже 15 апреля авиабилеты были в продаже, а 3 мая начались регулярные перелеты. Путь между городами занимает около 4 часов. Решение о запуске рейса приняли из-за высокого спроса в майские праздники.