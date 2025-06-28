Малайзия может запустить прямые авиарейсы с Россией до конца 2025 года

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Малайзия может запустить прямые рейсы с Россией до конца 2025 года, данный вопрос уже находится на финальной стадии обсуждения. Об этом в интервью ТАСС заявил директор по международному продвижению по туризму Малайзии Акбал Сетия.

Сетия добавил, что у малазийской стороны есть согласие по этому вопросу, однако оно не финализировано. Сейчас Малайзия решает вопрос с дозаправкой самолетов и обеспечения их безопасности. Кроме того, еще необходимо проложить маршруты.

По словам директора, прямые рейсы между РФ и Малайзией – "это не что-то новое", самолеты между странами уже летали. Сетия подчеркнул важность восстановления авиамаршрутов из Москвы в столицу Малайзии Куала-Лумпур, а также из Москвы в другие города.

"Я не уверен на 100%, но основываясь на том, что мы уже обсудили, мы надеемся на прямые рейсы к концу года", – добавил директор.

В мае открытие прямых рейсов между Россией и Малайзией обсуждалось во время переговоров Владимира Путина и малазийского премьер-министра Анвара Ибрагима. Российский лидер подчеркнул важность открытие этих маршрутов для развития деловых и гуманитарных отношений между двумя странами.

Ранее России и Саудовской Аравии пришлось отложить запуск прямых рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако сейчас готовится повторная заявка для их открытия.