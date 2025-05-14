Путин заявил о проработке открытия прямого авиасообщения между Россией и Малайзией

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Открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией прорабатывается, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом.

По словам российского президента, прямые авиаперевозки между государствами поспособствуют развитию деловых и гуманитарных контактов.

Ибрагим, в свою очередь, пригласил Путина в Малайзию во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре. По словам политика, визит президента России был бы "самым большим подарком" для малайзийского народа.

Ибрагим находится с официальным визитом в России со вторника, 13 мая.

Ранее Россия и Венесуэла договорились оказывать воздействие на увеличение прямых регулярных авиарейсов. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами, в котором указан пункт об этом, подписали Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Как отмечается в документе, расширение прямого авиасообщения между странами необходимо для развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов.

С 1 мая возобновилось полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией. Президент страны Бадра Гунба на переговорах с Путиным отметил, что запуск прямых перелетов сыграл большую роль в динамичном характере развития отношений стран.