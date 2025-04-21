Возобновлено авиасообщение между Москвой и городом Тайюань в Китае

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Авиасообщение между Москвой и Тайюанем в Китае было официально возобновлено 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное управление КНР по делам миграции.

Представители ведомства 21 апреля на своей странице в китайской социальной сети WeChat также добавили, что рейсы по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю, а именно – по средам и субботам.

Тайюань является административным центром северной провинции Шаньси. В городе развиты черная металлургия, тяжелое машиностроение, химическая и легкая промышленность.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания "ЮВТ Аэро" ввела дополнительный рейс из Москвы в Сухум и обратно 1 мая. При этом регулярные перелеты начинаются с 3 мая.

Как отметил коммерческий директор авиакомпании Станислав Козленко, решение о запуске такого рейса приняли из-за повышенного спроса на майские праздники.