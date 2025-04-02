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Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. Об этом рассказал замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко. Его слова приводит телеграм-канал агентства Sputnik Абхазия.

В то же время начнет курсировать электричка по маршруту Сириус – Имеритинская долина – Сухум. Как пояснил Кириенко, меры откроют дополнительные возможности для путешественников.

О планах по открытию регулярного авиасообщения между странами рассказали в Минтрансе в начале февраля. В ведомстве подчеркнули, что для российской стороны очень важно реализовать данную задумку.

Ожидается, что первые полеты в абхазскую столицу будет выполнять перевозчик ЮВТ "Аэро". Затем еще не менее двух заинтересованных в этом направлении авиакомпаний присоединят к маршруту.

Аэропорт Сухума в феврале принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы, на борту которого находился 21 человек, в том числе избранный президент Бадра Гунба и группа абхазских студентов. В республике воздушное судно встретили водяной аркой и национальными танцами.

