Путин подписал закон об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии

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Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому порядку, в упрощенном формате права могут получить граждане Абхазии, у которых есть российское гражданство или вид на жительство в России. Кроме того, этой категории граждан не нужно сдавать экзамены на получение водительских прав и проходить обязательное медицинское обследование для водителей.

Также выдача российских водительских прав может происходить на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, которые определит МВД РФ.

Вместе с тем Путин поручил правительству РФ обеспечить освобождение граждан Абхазии от уплаты госпошлины за выдачу прав российского образца и внести изменения в законодательство, которые позволят до 1 апреля 2026 года признавать действительными на территории России абхазские водительские удостоверения с неистекшим сроком действия.

Между тем с 1 апреля иностранные права начали считаться недействительными на территории России. Как объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в эту дату истекает срок, в течение которого иностранцы, получившие гражданство или вид на жительство в России до 1 апреля 2024 года, а также россияне, имеющие иностранные водительские удостоверения до той же даты, могли в упрощенном порядке, без сдачи теории и обучения в автошколе, обменять зарубежные водительские удостоверения на российские.

Кроме того, Волк предупредила, что действия водителей, которые продолжат использовать иностранные права, будут квалифицироваться в соответствии со статьей 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").