Россиянам напомнили о крайнем сроке для перехода на летнюю резину

Фото: 123RF/standrets

Крайним сроком для смены зимней резины на летнюю по закону считается 1 июня, когда в России начинает действовать запрет на использование шипованных шин. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов.

Переход на летние шины обычно происходит в период с середины марта до конца апреля, в зависимости от погодных условий в конкретном регионе, уточнили специалисты и напомнили, что менять резину с приходом первого тепла не стоит, ведь есть вероятность заморозков и выпадения осадков. В связи с этим эксперты рекомендовали водителям подождать, так как летняя резина может не справиться с гололедом и при низкой температуре воздуха не обеспечит должное сцепление с дорожным покрытием.

Однако и слишком долго использовать зимнюю резину нельзя. Хорошее сцепление с дорогой у зимних шин происходит только во время холодов, а во время теплого сезона они теряют это свойство и быстрее изнашиваются.

Также специалисты посоветовали сделать фотографии резины перед тем, как отправить ее на хранение. Так в дальнейшем можно будет оценить состояние протектора. Кроме того, снимки помогут вспомнить о заказе нового комплекта с приближением нового сезона.

Сменить резину водители могут самостоятельно или в автомобильных сервисах. Снятый комплект нужно будет отмыть от грязи и реагентов, высушить его и убрать на хранение в сухое прохладное место. Резину следует поставить в вертикальное положение, чтобы избежать деформации. Если резина остается на дисках, то можно колеса сложить горизонтально, на стеллаж или подвесить под потолком.

"При этом давление стоит скинуть на 0,5–1 бар от обычного. Для дополнительной защиты дисков от повреждений подойдут специальные чехлы или пакеты, которые можно найти в том же шиномонтаже", – подытожили эксперты.

Столичные водители могут ожидать прихода "автомобильной" весны в среду, 26 марта, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в этот день среднесуточная температура воздуха устойчиво поднимется выше 5 градусов тепла, что является оптимальным значением для замены шин.

Кроме того, на следующий день, 27 марта, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками. В темное время суток, по словам синоптика, температура будет варьироваться от плюс 3 до плюс 5 градусов, а в светлое – от 10 до 12 градусов тепла, отметил синоптик.