Москвичи начали менять зимнюю резину на летнюю. В шиномонтажных сервисах наблюдается повышенный спрос. Тем временем в Дептрансе посоветовали водителям не спешить со сменой шин, ведь ночные заморозки в Московском регионе еще сохраняются.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что по климатическим характеристикам снежный покров сходит вот в первой декаде апреля.

В свою очередь, автоэксперты советуют готовить летнюю резину заранее, однако призвали не торопиться с ее сменой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.