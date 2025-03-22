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22 марта, 22:30

Транспорт

Москвичи начали менять зимнюю резину на летнюю

Москвичи начали менять зимнюю резину на летнюю

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Москвичи начали менять зимнюю резину на летнюю. В шиномонтажных сервисах наблюдается повышенный спрос. Тем временем в Дептрансе посоветовали водителям не спешить со сменой шин, ведь ночные заморозки в Московском регионе еще сохраняются.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что по климатическим характеристикам снежный покров сходит вот в первой декаде апреля.

В свою очередь, автоэксперты советуют готовить летнюю резину заранее, однако призвали не торопиться с ее сменой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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