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12 марта, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": поезда "Москва-2020" будут тестировать на БКЛ по ночам

"Мой район. Новости": поезда "Москва-2020" будут тестировать на БКЛ по ночам

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Подготовка к запуску беспилотного поезда в метро не помешает движению на Большой кольцевой линии (БКЛ). Составы "Москва-2020", которые специально дооборудовали, будут тестировать по ночам.

Для организации беспилотного движения будут использовать специальные технологии. При этом метро по-прежнему останется безопасным. Сохранятся существующие интервалы движения поездов, которые считаются самыми короткими в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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