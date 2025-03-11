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11 марта, 17:45

Транспорт

В мэрии Москвы оценили идею депутатов о снижении скорости арендных самокатов до 10 км/ч

В мэрии Москвы оценили идею депутатов о снижении скорости арендных самокатов до 10 км/ч

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что позитивно относится к идее регулировать скорость прокатных самокатов в зависимости от места, где осуществляется поездка. Однако, как он отметил, это не значит, что все самокаты будут ездить со скоростью 10 километров в час.

Ранее председатель столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что Мосгордума вернется к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов и средств индивидуальной мобильности до 10 километров в час на тротуарах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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