Адвокат рассказал, можно ли вернуть билеты на рейсы из аэропорта Шереметьево

Адвокат Владислав Кочерин рассказал, можно ли вернуть билеты на рейсы из аэропорта Шереметьево. Он сообщил, что в случае, если поездка больше не актуальна, можно зафиксировать отказ на пункте в аэропорту.

По его словам, нужно объяснить, что воспользоваться авиабилетом не удалось по объективным причинам. По мнению адвоката, в такой ситуации затраты на билет могут рассматриваться как убытки, то есть авиакомпания должна эти убытки компенсировать.

Ограничения вводились в аэропорту Шереметьево утром 11 марта в связи с массовой атакой беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

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