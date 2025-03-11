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11 марта, 15:30

Транспорт

Прокат самокатов в Москве откроют, когда установится сухая погода

Прокат самокатов в Москве откроют, когда установится сухая погода

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Сезон проката самокатов в столице может стартовать 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Главное условие для открытия кикшеринга – сухие дороги.

Тем временем в Минтрансе РФ подготовили поправки к правилам дорожного движения. В частности, водителям самокатов могут запретить требовать от пешеходов пропустить их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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