Прокат самокатов в Москве откроют, когда установится сухая погода

Сезон проката самокатов в столице может стартовать 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Главное условие для открытия кикшеринга – сухие дороги.

Тем временем в Минтрансе РФ подготовили поправки к правилам дорожного движения. В частности, водителям самокатов могут запретить требовать от пешеходов пропустить их.

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