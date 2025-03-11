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11 марта, 11:15

Происшествия

Губернатор Воробьев посетил больницу в Домодедове, где находятся раненые при атаке БПЛА

Губернатор Воробьев посетил больницу в Домодедове, где находятся раненые при атаке БПЛА

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл в Домодедовскую больницу, куда доставили пострадавших после атаки БПЛА. По словам врачей, один из них получил ранение передней брюшной стенки и поражение внутренних органов.

Воробьев заверил, что все пострадавшие и родственники погибших получат выплаты от правительства региона. Их размер составит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Раненым, в свою очередь, выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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