Детям из многодетных семей вручили подарки в "Острове мечты"

Фото: пресс-служба акции "Добрая елка"

Праздничная раздача подарков детям из многодетных и малоимущих семей прошла 15 января в развлекательном центре "Остров мечты". Мероприятие состоялось в рамках ежегодной благотворительной акции "Добрая елка".

С 7 декабря 2025 года в центре стоял специальный бокс, куда все желающие могли принести новогодний подарок для ребят. Всего туда положили около 120 подарков: мягкие игрушки, книги, товары для творчества и хобби.

Акция "Добрая елка" проходит в рамках проекта "Зима в Москве". В ней принимают участие ребята в возрасте от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также являются детьми участников СВО.

Свои пожелания вместе с рассказами о себе они передали в некоммерческие организации, подопечными которых являются. Их истории опубликованы на сайте акции. До 28 февраля каждый может оставить заявку на исполнение мечты.

"Добрая елка" проходит в Москве в четвертый раз. За время ее существования реализовали более 4,2 тысячи желаний.

Ранее Сергей Собянин призвал горожан присоединиться к благотворительной акции "Елка желаний". Сам мэр уже принял в ней участие и исполнил мечты 11-летней Арины из Луганска, 14-летнего Димы и 12-летней Бажены-Лели из Москвы.