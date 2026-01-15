Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 18:30

Город

Детям из многодетных семей вручили подарки в "Острове мечты"

Фото: пресс-служба акции "Добрая елка"

Праздничная раздача подарков детям из многодетных и малоимущих семей прошла 15 января в развлекательном центре "Остров мечты". Мероприятие состоялось в рамках ежегодной благотворительной акции "Добрая елка".

С 7 декабря 2025 года в центре стоял специальный бокс, куда все желающие могли принести новогодний подарок для ребят. Всего туда положили около 120 подарков: мягкие игрушки, книги, товары для творчества и хобби.

Акция "Добрая елка" проходит в рамках проекта "Зима в Москве". В ней принимают участие ребята в возрасте от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также являются детьми участников СВО.

Свои пожелания вместе с рассказами о себе они передали в некоммерческие организации, подопечными которых являются. Их истории опубликованы на сайте акции. До 28 февраля каждый может оставить заявку на исполнение мечты.

"Добрая елка" проходит в Москве в четвертый раз. За время ее существования реализовали более 4,2 тысячи желаний.

Ранее Сергей Собянин призвал горожан присоединиться к благотворительной акции "Елка желаний". Сам мэр уже принял в ней участие и исполнил мечты 11-летней Арины из Луганска, 14-летнего Димы и 12-летней Бажены-Лели из Москвы.

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика