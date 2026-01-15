Дмитриев ответил на слова Мерца о России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о России.

Немецкий политик ранее назвал РФ европейской страной и выразил надежду на достижение баланса в отношениях с Москвой. Последнее он счел одной из ключевых задач на данный момент.

"Прогресс. Мир нуждается в деэскалации", – ответил на это Дмитриев в соцсети Х.

До этого Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова восстановить отношения с Европой. С его слов, страна открыта к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами.

Он также уточнял, что российская сторона может работать в Британией, Европой и США на равных условиях, при уважительном отношении друг к другу.