Новости

Новости

27 января, 16:38

Технологии

Маск согласился с Дуровым по вопросу небезопасности WhatsApp

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, что площадка WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) небезопасна.

"Правда", – прокомментировал Маск в соцсети X пост Дурова.

В своей публикации основатель Telegram обратил внимание на огромное количество возможностей для атаки WhatsApp. В частности, в ходе анализа процесса шифрования было выявлено много векторов угроз, уточнил программист. По его мнению, "надо быть безмозглым", чтобы верить в безопасность мессенджера.

До этого компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) обвинили в мошенничестве. Международная группа истцов, которая подала иск против корпорации, указала, что Meta хранит содержание чатов пользователей WhatsApp и сотрудники могут получить к нему доступ.

Дуров предупредил пользователей WhatsApp о рисках для их данных

