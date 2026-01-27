Форма поиска по сайту

27 января, 16:32

Политика

Глава АдГ заявила, что потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ при победе на выборах

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Melissa Erichsen

Партия "Альтернатива для Германии" в случае победы на выборах потребует от Киева компенсацию за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявила лидер партии Алиса Вайдель во время политического конгресса в Мюльхайме. Видео ее выступления опубликовано на YouTube.

Политик указала, что Германия вложила в Украину более 70 миллиардов евро и передавала стране оружие. В связи с этим ФРГ потребует возврата этих средств, а также компенсацию за повреждения "Северного потока".

Помимо этого, Вайдель осудила разговоры о возможном размещении солдат бундесвера на Украине в случае прекращения огня и использование немецких танков в конфликте с Россией.

"Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?" – подчеркнула глава партии.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности новые Patriot. Он подчеркнул, что Берлин уже направил Киеву более трети собственных систем. По словам главы ведомства, ФРГ внесла непропорционально большой вклад для поддержки украинской ПВО в сравнении с другими союзниками.

