Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 17:19

В мире
Главная / Новости /

UPI: кенийская активистка установила рекорд Гиннесса, обнимая дерево 72 часа

Кенийская активистка установила рекорд Гиннесса, обнимая дерево 72 часа

Фото: upi.com

Кенийская экологическая активистка Трупена Мутони установила новый мировой рекорд Гиннесса, непрерывно обнимая дерево на протяжении 72 часов, сообщает UPI.

22-летняя девушка побила предыдущее достижение в 50 часов 2 минуты и 28 секунд, принадлежавшее жителю Ганы Фредерику Боакье.

При этом Мутони установила актуальный до этого рекорд. В феврале 2025 года она сохраняла контакт с деревом на протяжении 48 часов. Как пояснила активистка, первая попытка была символическим напоминанием о связи человека с природой. Новый рекорд стал осознанным заявлением о необходимости устойчивых и долгосрочных климатических действий.

"Миру нужна не только символика, но и выносливость, последовательность и доказательство того, что забота о планете – это постоянная ответственность", – заявила она.

Ранее американец Дэвид Раш и его 9-летний сын Джереми установили новый мировой рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича в команде из двух человек с ограничениями. Приготовить бутерброд с ветчиной, сыром, маслом и помидорами удалось за 36,5 секунды. Для Раша-младшего это стало первым зарегистрированным рекордом Гиннеса, несмотря на то что он уже участвовал в установлении другого рекорда.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика