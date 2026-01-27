UPI: кенийская активистка установила рекорд Гиннесса, обнимая дерево 72 часа

Фото: upi.com

Кенийская экологическая активистка Трупена Мутони установила новый мировой рекорд Гиннесса, непрерывно обнимая дерево на протяжении 72 часов, сообщает UPI.

22-летняя девушка побила предыдущее достижение в 50 часов 2 минуты и 28 секунд, принадлежавшее жителю Ганы Фредерику Боакье.

При этом Мутони установила актуальный до этого рекорд. В феврале 2025 года она сохраняла контакт с деревом на протяжении 48 часов. Как пояснила активистка, первая попытка была символическим напоминанием о связи человека с природой. Новый рекорд стал осознанным заявлением о необходимости устойчивых и долгосрочных климатических действий.

"Миру нужна не только символика, но и выносливость, последовательность и доказательство того, что забота о планете – это постоянная ответственность", – заявила она.

Ранее американец Дэвид Раш и его 9-летний сын Джереми установили новый мировой рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича в команде из двух человек с ограничениями. Приготовить бутерброд с ветчиной, сыром, маслом и помидорами удалось за 36,5 секунды. Для Раша-младшего это стало первым зарегистрированным рекордом Гиннеса, несмотря на то что он уже участвовал в установлении другого рекорда.