03 октября, 22:12

UPI: блогер собрала коллекцию Polly Pocket и установила рекорд Гиннесса

Фото: pollypocketbrand.com

Блогер Kerchie из США собрала крупнейшую в мире коллекцию игрушек Polly Pocket и попала в Книгу рекордов Гиннесса, передает UPI.

В коллекции блогера насчитывается 534 предмета. По словам Kerchie, ее увлечение началось в конце 2019 года.

"Что-то в Polly Pocket делает меня счастливой, как ни одна другая игрушка. У меня были Барби, кукольные домики и видеоигры, но именно эта миниатюрная кукла всегда оставалась особенной", – рассказала американка.

Она также добавила, что не планирует останавливаться на достигнутом и будет продолжать расширять коллекцию.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал американец Рудольф из Бирмингема, который смог отрастить бороду длиной 1,06 метра. Отмечается, что мужчина отращивал бороду много лет, со временем это стало его визитной карточкой.

Бороду американец называет своим "естественным стилем" и отражением характера.

