Мужчина в Китае потратил 560 тыс долларов на инъекции для создания пресса

Фото: 123RF.com/olegopryshko

Молодой житель КНР потратил 4 миллиона юаней (около 560 тысяч долларов, или более 45 миллионов рублей) на инъекции для создания искусственного "красивого пресса", сообщает South China Morning Post.

Блогер по фамилии Хао живет в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, на него подписаны около 100 тысяч человек. Он заявил, что планирует сделать 10 тысяч инъекций гиалуроновой кислоты для создания красивого тела, сейчас он выполнил уже 40% от своей цели.

Отмечается, что инъекции действительно помогли блогеру сформировать искусственный пресс. По словам Хао, он принял решение обратиться к косметологам, поскольку не смог добиться "идеальной мускулатуры" с помощью упражнений.

Если пресс не исчезнет за 3 года, молодой человек подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса на "самый долговечный искусственный пресс из гиалуроновой кислоты".

Однако медицинский эксперт Ли Цзялунь указал, что действия Хао могут представлять опасность для его здоровья. Введение большого количества доз гиалуроновой кислоты может повредить кожу, а также вызвать некроз кровеносных сосудов.

Помимо этого, после инъекций естественные мышцы могут уменьшиться, так как филлеры и гиалуроновая кислота могут разрушать кости и оказывать давление на мышцы.

Действия Хао вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей в Китае. Один из комментаторов заявил, что на те деньги, которые блогер потратил на инъекции, он мог бы купить себе пожизненный запас протеинового порошка для наращивания мышц.

Ранее в Тайване умерла 24-летняя блогер Guava Beauty, известная поеданием косметики на камеру. Ее подписчики уверены, что смерть связана с отравлением химикатами. При этом некоторые комментаторы предупреждали девушку об опасности косметических мукбангов для здоровья.

