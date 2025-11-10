Metropoles: американка с самым большим ртом поразила соцсети, проглатывая блюда целиком

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/samramsdell5

Американка Саманта Рамсделл, ранее удерживавшая статус обладательницы самого большого рта среди женщин, поразила социальные сети, проглатывая целые блюда за раз, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metropoles.

Как пишет СМИ, реакция в Сети была неоднозначной: один пользователь в шутку заметил, что ее "стоматолог, должно быть, обожает ее визиты", другой же усомнился в подлинности видео, предположив использование искусственного интеллекта.

В публикации отмечается, что карьера Рамсделл в интернете началась скромно – в 2019 году у нее было всего около 300 подписчиков. Однако во время пандемии коронавируса ее юмористические ролики и пародии, где она демонстрировала возможности своего рта, стали набирать популярность.

Сама Рамсделл призналась, что смогла превратить свою особенность из предмета комплексов в уникальность. В итоге ее аудитория стала превышать полмиллиона подписчиков.

